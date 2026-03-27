Sur les traces du castor, architecte des rivières

Lacroix-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Depuis quelques années, ce mammifère est de retour dans nos cours d’eau. Souvent méconnu car discret et nocturne, le castor façonne nos rivières tout autant que nos imaginaires ! Venez en apprendre plus sur le mode de vie de ce grand rongeur friand de saules.

Inscription obligatoire.Tout public

3 .

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 87 36 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In recent years, this mammal has returned to our waterways. Often misunderstood for its discreet, nocturnal nature, the beaver shapes our rivers as much as our imaginations! Come and find out more about the lifestyle of this large, willow-loving rodent.

Registration required.

L’événement Sur les traces du castor, architecte des rivières Lacroix-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT COEUR DE LORRAINE