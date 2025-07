Sur les traces du castor avec le CPIE Millau

Balade familiale au bord du Tarn à la recherche des castors d’Europe !

Balade familiale, à MILLAU, au bord du Tarn à la recherche des castors d’Europe !

A PARTIR DE 7 ANS

Inscription obligatoire

Après avoir failli disparaître de tout ou partie de l’Europe, le castor a pris le statut d’espèce protégée et a été réintroduit dans l’Aveyron il y a environ 35 ans. Aujourd’hui cet animal ne semble plus être menacé et vous pouvez le découvrir ou redécouvrir lors d’une balade le long du Tarn.

Nous partirons sur ses traces à la recherche d’indices laissés derrière son passage. Et lorsqu’en soirée, le calme regagnera la rivière et ses berges, vous essayerez de l’observer.

ACCESIBLE A PARTIR DE 7 ANS INCLUS

Les jeudis 17, 24, 31 juillet et 7 août 2025 19h30-22h

Prévoir une paire de jumelles (si possible)

Départ à 19h30



MINIMUM 4 PERSONNES

MAXIMUM 15 PERSONNES

Tarifs :

Adulte et + de 18 ans 10 €

Enfant (7-17 ans) 6 €

Gratuit jusqu'à 6 ans

CPIE DU ROUERGUE Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 06 57

English :

Family stroll along the Tarn in search of the beavers of Europe!

German :

Familienspaziergang am Ufer des Tarn auf der Suche nach den europäischen Bibern!

Italiano :

Una passeggiata in famiglia lungo le rive del Tarn alla ricerca dei castori europei!

Espanol :

Un paseo familiar por las orillas del Tarn en busca de castores europeos

