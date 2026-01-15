Sur les traces du castor (Dijon) Dijon
Dans le cadre du Printemps des castors, venez rechercher les traces de sa présence et découvrir la richesse de biodiversité des ripisylves d’une rivière proche de Dijon.
RDV à 9 h près de Dijon. Lieu exact de RDV donné après inscription au 06 35 22 43 31 ou via lacroix.pat@free.fr (attention, places limitées). Retour prévu vers midi. Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures de marche. .
Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 22 43 31 lacroix.pat@free.fr
