Sur les traces du castor et des oiseaux de la Loire en canoë Châteauneuf-sur-Loire

Sur les traces du castor et des oiseaux de la Loire en canoë Châteauneuf-sur-Loire vendredi 25 juillet 2025.

Sur les traces du castor et des oiseaux de la Loire en canoë

Route de Châteauneuf Camping de la Maltournée Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Début : Vendredi 2025-07-25 17:00:00

fin : 2025-07-25 20:00:00

Au départ du camping de Châteauneuf-sur-Loire, embarquez dans un canoë pour une promenade de 8 km au fil de l’eau… Rendez-vous les vendredis 25 juillet et 1er août.

Profitez des charmes d’un coucher de soleil sur la Loire pour observer les oiseaux, apprendre à reconnaître quelques plantes sauvages ligériennes et partir sur les traces du castor.

Infos pratiques

2 rendez-vous au choix :

– Vendredi 25 juillet de 17h à 20h

– Vendredi 1er août de 17h à 20h

Camping La Maltournée, Chateauneuf-sur-Loire

Sortie limitée à 12 personnes

Réservation en ligne obligatoire sur plumedenature.com (les chèques vacances sont acceptés pour cette sortie nature penser à contacter le 06 86 28 72 37)

Contact 06.86.28.72.37 | angelique.pledran@gmail.com

Pour la pratique de sports nautiques, il est impératif de savoir nager. 45 .

Route de Châteauneuf Camping de la Maltournée Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

Departing from the campsite in Chécy or Chateauneuf sur Loire (depending on dates), board a canoe for an 8 km trip along the river…

German :

Vom Campingplatz in Chécy oder Chateauneuf sur Loire aus (je nach Datum), begeben Sie sich in einem Kanu auf eine 8 km lange Fahrt entlang des Wassers…

Italiano :

Partendo dal campeggio di Chécy o di Chateauneuf sur Loire (a seconda delle date), prendete una canoa per una gita di 8 km lungo il fiume…

Espanol :

Saliendo del camping de Chécy o de Chateauneuf sur Loire (según las fechas), tome una canoa para recorrer 8 km por el río…

