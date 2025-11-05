Sur les traces du castor Leers

Allée des Pêcheurs Leers Nord

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05 16:30:00

2025-11-05

Depuis 2019, le castor a fait son retour sur les berges du canal de roubaix. Lors de cette balade plusieurs arrets seront proposés pour participer à des activités sensorielles autour de cet animal.

Allée des Pêcheurs Leers 59115 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Since 2019, the beaver has made its return to the banks of the Roubaix canal. During this walk, you’ll be able to take part in several sensory activities based around this animal.

German :

Seit 2019 ist der Biber an den Ufern des Kanals von Roubaix zurückgekehrt. Auf dieser Wanderung werden mehrere Stopps angeboten, um an sensorischen Aktivitäten rund um dieses Tier teilzunehmen.

Italiano :

Dal 2019, il castoro ha fatto il suo ritorno sulle rive del canale di Roubaix. Durante questa passeggiata, ci saranno diverse soste in cui si potrà partecipare ad attività sensoriali basate su questo animale.

Espanol :

Desde 2019, el castor ha vuelto a las orillas del canal de Roubaix. Durante este paseo, habrá varias paradas en las que podrá participar en actividades sensoriales en torno a este animal.

L’événement Sur les traces du castor Leers a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme