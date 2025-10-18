Sur les traces du Château-Neuf Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Saint-Germain-en-Laye

Sur les traces du Château-Neuf Samedi 18 octobre, 11h00 Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Yvelines

Rendez-vous à l’Espace Paul-et-André-Vera

Visite en extérieur : prévoir des chaussures de marche confortables. La visite sera maintenue en cas de mauvais temps.

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Fin : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:30:00

Disparu, le Château-Neuf ? Pas tout à fait. Des vestiges de ce monument remarquable demeurent encore, dont la Rampe des Grottes et le Pavillon Henri-IV sont les plus connus. Partez à la découverte du château évanoui avant de découvrir sa passionnante histoire dans l’exposition « Revoir le Château-Neuf » à partir du 14 novembre.

Par Alexandra Zvereva, directrice du musée

Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d'œuvres d'art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n'a depuis cessé de s'enrichir grâce aux donations des amateurs d'art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera. RER A, bus

Visite architecturale commentée

Brun-Buisson, La galerie dorique et la descente vers Le Pecq, vers 1940 © Musée municipal Ducastel-Vera