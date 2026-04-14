Sur les traces du château seigneurial de Rébénacq, Rébénacq, Rébénacq

Sur les traces du château seigneurial de Rébénacq Dimanche 28 juin, 10h00 Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Gratuit et sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Insolite pour une bastide d’avoir un château construit après sa fondation ! C’est le cas de rébénacq où une demeure seigneuriale s’implante à une date non déterminée, entourée de ses terres, de ses métairies, de moulins à farine, à foulon et à papier. La balade permettra de découvrir les traces de ce château et se terminera avec les maquettes animées des trois moulins.

Durée env 1h30. Prévoir chaussures de marche. Déconseillé aux personnes à mobilité réduite En cas de pluie, diaporama proposé à la mairie.

Rébénacq place de l’église – 64260 Rébénacq Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Insolite pour une bastide d’avoir un château construit après sa fondation ! C’est le cas de Rébénacq où une demeure seigneuriale s’implante à une date non déterminée.

@JeanneValois