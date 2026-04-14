Sur les traces du château seigneurial de Rébénacq, Rébénacq, Rébénacq
Sur les traces du château seigneurial de Rébénacq, Rébénacq, Rébénacq dimanche 28 juin 2026.
Sur les traces du château seigneurial de Rébénacq Dimanche 28 juin, 10h00 Rébénacq Pyrénées-Atlantiques
Gratuit et sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00
Insolite pour une bastide d’avoir un château construit après sa fondation ! C’est le cas de rébénacq où une demeure seigneuriale s’implante à une date non déterminée, entourée de ses terres, de ses métairies, de moulins à farine, à foulon et à papier. La balade permettra de découvrir les traces de ce château et se terminera avec les maquettes animées des trois moulins.
Durée env 1h30. Prévoir chaussures de marche. Déconseillé aux personnes à mobilité réduite En cas de pluie, diaporama proposé à la mairie.
Rébénacq place de l’église – 64260 Rébénacq Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Insolite pour une bastide d’avoir un château construit après sa fondation ! C’est le cas de Rébénacq où une demeure seigneuriale s’implante à une date non déterminée.
@JeanneValois