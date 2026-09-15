Sur les traces du cheval à Caen | EQUIDAYS 2026 Hôtel de Ville de Caen Caen
mercredi 21 octobre 2026 · Hôtel de Ville de Caen · Caen
Informations pratiques
Caen
Sur les traces du cheval à Caen | EQUIDAYS 2026
Hôtel de Ville de Caen Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 15:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Animal autrefois omniprésent en ville, le cheval semble avoir totalement disparu des rues de Caen. Mais est-ce bien le cas ? Noms de rues, monuments et statues nous livrent une multitude d’histoires et d’anecdotes équines qui confirment que Caen est toujours une ville de cheval !
Animal autrefois omniprésent en ville, le cheval semble avoir totalement disparu des rues de Caen. Mais est-ce bien le cas ? Noms de rues, monuments et statues nous livrent une multitude d’histoires et d’anecdotes équines qui confirment que Caen est toujours une ville de cheval !
Une visite menée par Florent Dufour. .
Hôtel de Ville de Caen Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
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English : Sur les traces du cheval à Caen | EQUIDAYS 2026
Once a ubiquitous sight in the city, horses seem to have completely disappeared from the streets of Caen. But is that really the case? Street names, monuments, and statues reveal a wealth of stories and anecdotes about horses, confirming that Caen is still a city of horses!
L’événement Sur les traces du cheval à Caen | EQUIDAYS 2026 Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer
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