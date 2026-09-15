Sur les traces du cheval à Caen | EQUIDAYS 2026 Hôtel de Ville de Caen Caen

Informations pratiques

Caen

Sur les traces du cheval à Caen | EQUIDAYS 2026

Hôtel de Ville de Caen Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Animal autrefois omniprésent en ville, le cheval semble avoir totalement disparu des rues de Caen. Mais est-ce bien le cas ? Noms de rues, monuments et statues nous livrent une multitude d’histoires et d’anecdotes équines qui confirment que Caen est toujours une ville de cheval !

Animal autrefois omniprésent en ville, le cheval semble avoir totalement disparu des rues de Caen. Mais est-ce bien le cas ? Noms de rues, monuments et statues nous livrent une multitude d’histoires et d’anecdotes équines qui confirment que Caen est toujours une ville de cheval !

Une visite menée par Florent Dufour. .

Hôtel de Ville de Caen Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Sur les traces du cheval à Caen | EQUIDAYS 2026

Once a ubiquitous sight in the city, horses seem to have completely disappeared from the streets of Caen. But is that really the case? Street names, monuments, and statues reveal a wealth of stories and anecdotes about horses, confirming that Caen is still a city of horses!

L’événement Sur les traces du cheval à Caen | EQUIDAYS 2026 Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer