Sur les traces du chocolat : un voyage des mots et des saveurs Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris mardi 16 décembre 2025.

Monique Calinon, présidente d’honneur de l’association et Patricia Moréreau, éditrice de la revue Papilles, liront des extraits de la revue L’émoi du chocolat, et d’autres extraits littéraires sur ce thème.

Au fil de cette balade gourmande, laissez-vous porter par quelques extraits choisis de ces ouvrages : Balzac, Traité des excitants modernes – Jean Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du goût – Alexandre Dumas, Dictionnaire de cuisine – José Eduardo Mendes Ferrao, Le voyage des plantes – et la revue Papilles 54, L’émoi du chocolat.

Katherine Khodorowsky, vice-présidente, historienne de la vie quotidienne et de l’alimentation, convoquera nos cinq sens pour nous initier à des grands crus de chocolats. Elle parlera également de « L’émoi du chocolat », un des Papilles qu’elle a dirigés.

L’association des Bibliothèques gourmandes œuvre depuis 30 ans pour la connaissance de la culture et du patrimoine culinaires. Organisation de conférences et lectures, rencontres gastronomiques, dîners historiques, l’association publie aussi la revue semestrielle Papilles, culture et patrimoine gourmands, qui aborde l’art culinaire de façon pluridisciplinaire.

Les Bibliothèques gourmandes vous invitent à un voyage littéraire, historique et gustatif autour du chocolat.

Katherine Khodorowsky, ex-présidente de l’Académie du Chocolat et de la Confiserie, proposera à la fin des lectures et des évocations une « mise en bouche pédagogique » de chocolats de 3 continents pour prolonger ce beau voyage.

À l’issue de la rencontre, une vente de revues sera proposée par l’association.

Le mardi 16 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

+33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19