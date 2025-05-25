Sur les traces du Couvent des Cordeliers Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : Dimanche 2025-05-25 15:30:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-05-25 2025-06-29 2025-07-27 2025-08-24 2025-09-28

L’ancien couvent des Cordeliers ouvre les portes de son parc et certaines salles emblématiques. Une occasion unique d’évoquer l’histoire de ce couvent fondé au 13e siècle. Inscription obligatoire. Durée 1h30.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

The former Cordeliers convent opens the doors to its grounds and some of its most emblematic rooms. A unique opportunity to discover the history of this convent founded in the 13th century. Registration required. Duration: 1h30.

German :

Das ehemalige Kloster der Cordeliers öffnet die Tore zu seinem Park und einigen symbolträchtigen Räumen. Eine einmalige Gelegenheit, die Geschichte des im 13. Jahrhundert gegründeten Klosters zu erfahren. Eine Anmeldung ist erforderlich. Dauer: 1,5 Stunden.

Italiano :

L’ex convento dei Cordeliers apre le porte del suo parco e di alcune delle sue stanze più emblematiche. Si tratta di un’occasione unica per esplorare la storia di questo convento fondato nel XIII secolo. È richiesta la registrazione. Durata: 1h30.

Espanol :

El antiguo convento de los Cordeliers abre las puertas de su recinto y de algunas de sus estancias más emblemáticas. Una ocasión única para descubrir la historia de este convento fundado en el siglo XIII. Inscripción obligatoria. Duración: 1h30.

