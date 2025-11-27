SUR LES TRACES DU D. : Une exposition immersive entre art, réemploi et poésie urbaine WILDE Le lieu Paris

Figure montante du street art contemporain, Le D. est un artiste peintre autodidacte, suivi par près de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. Son travail explore des territoires variés : les lignes du vivant, l’énergie du mouvement, et les contrastes entre ville et nature, entre matières brutes et gestes sensibles.

Avec cette nouvelle exposition, Le D. propose une expérience à la fois visuelle, sensorielle et poétique. Entre éléments récupérés et installations immersives, il poursuit sa réflexion sur la transformation et la circulation des objets. Sur les deux niveaux de la galerie, le visiteur découvre sept espaces thématiques : une rue reconstituée, un intérieur revisité, un lieu d’immersion vidéo, mais aussi un atelier participatif où chacun est invité à laisser sa trace. Chaque salle évoque un fragment de son univers, un va-et-vient constant entre le dehors, l’atelier, la matière brute et le geste créatif.

Le D., artiste aussi connu sous le nom de Ouestled, investit le lieu d’art WILDE à Paris avec une nouvelle exposition immersive intitulée Sur les Traces du D., visible du 27

novembre au 12 décembre 2025.

Du jeudi 27 novembre 2025 au vendredi 12 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

WILDE Le lieu 4 rue François Miron 75004 Paris