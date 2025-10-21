Sur les traces du fantôme du Baron Gérard au MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux

Sur les traces du fantôme du Baron Gérard au MAHB Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard Bayeux mardi 21 octobre 2025.

Sur les traces du fantôme du Baron Gérard au MAHB

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux Calvados

Début : 2025-10-21 16:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-21 2025-10-24 2025-10-28 2025-10-31

A la fin octobre, le MAHB est le théâtre de phénomènes étranges. C’est le fantôme du Baron Gérard, célèbre donateur du musée de Bayeux, qui hante les lieux et aime faire des farces. Votre mission sera de résoudre des énigmes pour retrouver un tableau volé par notre fantôme !

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 27 84 resa-mahb@mairie-bayeux.fr

English : Sur les traces du fantôme du Baron Gérard au MAHB

At the end of October, the MAHB is the scene of strange phenomena. It’s the ghost of Baron Gérard, the famous Bayeux museum donor, who haunts the premises and likes to play pranks. Your mission will be to solve riddles to find a painting stolen by our ghost!

German : Sur les traces du fantôme du Baron Gérard au MAHB

Ende Oktober ist das MAHB Schauplatz seltsamer Phänomene. Es ist der Geist von Baron Gérard, dem berühmten Stifter des Museums von Bayeux, der hier herumspukt und gerne Streiche spielt. Deine Aufgabe wird es sein, Rätsel zu lösen, um ein Gemälde wiederzufinden, das von unserem Geist gestohlen wurde!

Italiano :

Alla fine di ottobre, il MAHB è teatro di strani fenomeni. È il fantasma del barone Gérard, il famoso donatore del museo di Bayeux, che infesta i locali e fa scherzi. La vostra missione sarà quella di risolvere gli enigmi per ritrovare un dipinto rubato dal nostro fantasma!

Espanol :

A finales de octubre, el MAHB es escenario de extraños fenómenos. Se trata del fantasma del barón Gérard, el famoso donante del museo de Bayeux, que ronda los locales y gasta bromas pesadas. Tu misión será resolver los enigmas para encontrar un cuadro robado por nuestro fantasma

