Sur les traces du loup Paléosite Saint-Césaire

Sur les traces du loup

Paléosite Alfran SAS Gestion Paléosite Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Les chasseurs cueilleurs de la tribu Néandertal et Sapiens n’ont plus rien à manger. Il te demande ton aide pour aller chercher les œufs d’oiseaux dans le parc.

.

Paléosite Alfran SAS Gestion Paléosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 90 90 communication@paleosite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Neanderthal and Sapiens hunter-gatherers have run out of food. He’s asking for your help to fetch bird eggs from the park.

L’événement Sur les traces du loup Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge