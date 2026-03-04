Sur les traces du loup Paléosite Saint-Césaire
Sur les traces du loup Paléosite Saint-Césaire samedi 4 avril 2026.
Sur les traces du loup
Paléosite Alfran SAS Gestion Paléosite Saint-Césaire Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Les chasseurs cueilleurs de la tribu Néandertal et Sapiens n’ont plus rien à manger. Il te demande ton aide pour aller chercher les œufs d’oiseaux dans le parc.
.
Paléosite Alfran SAS Gestion Paléosite Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 90 90 communication@paleosite.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Neanderthal and Sapiens hunter-gatherers have run out of food. He’s asking for your help to fetch bird eggs from the park.
L’événement Sur les traces du loup Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge