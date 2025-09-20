Sur les traces du patrimoine local Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Sur les traces du patrimoine local Samedi 20 septembre, 16h30 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

Entrée libre (connaissance de la LSF nécessaire)

Présentation de documents patrimoniaux 100% en LSF.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – 1er étage

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, EST X A 000.149