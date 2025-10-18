Sur les traces du patrimoine XXe à Annecy L’îlot-S Annecy

Sur les traces du patrimoine XXe à Annecy L’îlot-S Annecy samedi 18 octobre 2025.

Sur les traces du patrimoine XXe à Annecy Samedi 18 octobre, 14h00 L’îlot-S Haute-Savoie

Gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T16:00

Fin : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T16:00

Dans le cadre de la création du parcours numérique Archistoire autour des bâtiments labellisés « Architecture Contemporaine Remarquable », le CAUE de Haute-Savoie vous propose de partir à la découverte du patrimoine moderne de la ville d’Annecy !

Progressivement, au début du XXe siècle, Annecy entre dans la modernité et se transforme grâce à l’apparition d’une nouvelle architecture et de nouveaux projets d’aménagement urbain. Marquée par un accroissement considérable de la population dans les années 1950, cette époque est également marquée par de nombreuses nouvelles constructions. Bien que de grande qualité, ce patrimoine reste souvent ignoré et peu valorisé auprès du grand public.

Forte d’une grande activité touristique, la ville d’Annecy est au carrefour de nombreuses attractions qui font du territoire une destination privilégiée et reconnue internationalement. Entre lac et montagne, l’architecture moderne y est souvent délaissée au profit de la vieille ville et de ses nombreux points d’intérêt naturels et paysagers. Ce projet Cette visite augmentée est donc l’occasion de souligner l’importance d’une culture commune sur le patrimoine architectural XXe et de proposer des outils de méditation culturelle et scientifique innovants, répondant aux évolutions et enjeux de notre époque.

Inscription obligatoire Cliquez ici

Rendez-vous au Pâquier à Annecy devant l’œuvre Échappée de Sylvie de Meurville

Plus d’infos : www.ilot-s.caue74.fr

Archistoire est une application mobile gratuite développée en 2017 par le CAUE du Var et de 9b+, agence d’innovation culturelle pour découvrir le patrimoine architectural, urbain et paysager de manière immersive. Grâce à la réalité hybride, elle propose des parcours enrichis de panoramas à 360°, de reconstitutions historiques, de sons d’ambiance et de récits de témoins. L’utilisateur peut explorer des lieux sur site ou depuis chez lui, en naviguant dans des visites augmentées mêlant photos anciennes, modélisations 3D et documents d’archives. Pensée pour tous les publics, elle valorise le territoire à travers une approche sensible et documentée, dans plusieurs régions françaises. L’application donne ainsi une nouvelle dimension à la découverte du patrimoine. Le CAUE de Haute-Savoie a développé 3 parcours sur la ville d’Annecy en partenariat avec Ville d’Art et d’Histoire d’Annecy.

www.archistoire.com

L’îlot-S 7 esplanade Paul Grimault 74000 Annecy Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 88 21 10 https://ilot-s.caue74.fr/ [{« link »: « https://ilot-s.caue74.fr/evenements/visites/sur-les-traces-du-patrimoine-xxe-a-annecy/ »}, {« link »: « https://ilot-s.caue74.fr/ »}, {« link »: « http://www.archistoire.com »}] Animé par la conviction que l’architecture, l’aménagement des territoires et l’environnement sont d’intérêt public, L’îlot-S, espace culturel du CAUE de Haute-Savoie, est un lieu vivant, ouvert à tous, où l’on explore, crée, transmet, expérimente et partage. Au travers d’expositions, de conférences, de visites, de publications, de manifestations culturelles et d’actions pour le jeune public, nous cherchons à initier le débat, à proposer des regards, en créant des projets qui inspirent autant qu’ils donnent les moyens à chacun de comprendre le territoire contemporain et d’anticiper celui de demain.

Dans le cadre de la création du parcours numérique Archistoire autour des bâtiments labellisés « Architecture Contemporaine Remarquable », le CAUE de Haute-Savoie vous propose de partir à la du de la…

© Arch. Dép. Haute-Savoie, 95 J 185, Alain Girard, 1970-80.