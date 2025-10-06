Sur les traces du photographe inconnu de l’Occupation Bibliothèque publique d’information Paris

L’enquête a tenu en haleine les lecteur·rices du Monde pendant l’été 2024 : qui est le photographe derrière les centaines de clichés clandestins de Paris occupé, découverts récemment dans une brocante ?

Dans son livre Le Photographe inconnu de l’Occupation (Seuil, 2025), Philippe Broussard poursuit ses recherches pour retracer le parcours de cet anonyme qui a risqué sa vie pour documenter la vie quotidienne sous l’Occupation, avant de mourir en déportation.

Cet ouvrage, à mi-chemin entre enquêtes journalistique et historique, est le récit d’une quête pour redonner vie à un homme dont le destin tragique a été effacé dans les méandres de l’Histoire.

Avec Philippe Broussard, journaliste, directeur-adjoint de la rédaction du Monde

Animé par Thomas Fontaine, historien, directeur des projets du réseau du Musée de la Résistance nationale

Dans le cadre du cycle de conférences « Profession reporter », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour du photographe inconnu qui a pris des centaines de clichés clandestins de Paris occupé.
Le lundi 06 octobre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes.

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France  75012 Atelier 1 (2e étage)Paris
