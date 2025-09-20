Sur les traces d’Ugo, tailleur de pierre du Moyen-âge Chapelle du Saint-Sépulcre Beaumont-du-Ventoux

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Partez à la rencontre d’Ugo, tailleur de pierre du XIIe siècle, dont la signature discrète marque encore plusieurs édifices de la région. Guidés par Fabienne Faraud, débutez cette exploration à la chapelle du Saint-Sépulcre à Beaumont-du-Ventoux, avant de poursuivre l’itinéraire roman jusqu’à Beaumes-de-Venise pour une visite extérieure de la chapelle Notre-Dame d’Aubune. Sur place, l’historien Dominique Tissot ponctuera la découverte de brèves interventions autour de son ouvrage Itinéraire d’Ugo, tailleur de pierre roman.

Il est possible de suivre l’ensemble du parcours ou de participer à une seule des deux étapes.

Chapelle du Saint-Sépulcre D153, 84340 Beaumont-du-Ventoux, France Beaumont-du-Ventoux 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490652113 Dépendance de l’abbaye bénédictine de Saint-Victor de Marseille, la chapelle fut construite au XIIe siècle. Il s’agit d’une petite chapelle rurale probablement élevée par une corporation de tailleurs de pierres. Elle comprend une nef unique à trois travées et une abside semi-circulaire. Elle a été restaurée au XVIIe siècle, puis plus récemment en 1986. Elle conserve un décor sculpté sur les corniches, les impostes et les tailloirs.

Service Culture et Patrimoine de la CoVe