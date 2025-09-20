Sur les traces d’un château sarthois disparu : le château de Vibraye Médiathèque Aragon Le Mans
Sur les traces d’un château sarthois disparu : le château de Vibraye Médiathèque Aragon Le Mans samedi 20 septembre 2025.
Sur les traces d'un château sarthois disparu : le château de Vibraye Samedi 20 septembre, 11h00, 16h00 Médiathèque Aragon
Entrée libre
Présentation de l’exposition en cours, Sur les traces d’un château sarthois disparu : le château de Vibraye, par des bibliothécaires des collections patrimoniales.
Visites à 11h & 16h (30 min.)
Tout public
Médiathèque Aragon 54 rue du Port, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 02.43.47.48.74 https://mediatheques.lemans.fr/iguana/www.main.cls?SUrl=MLM2ACCUEIL
Visite commentée
Ville du Mans