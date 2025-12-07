Sur les traces d’une institutrice donchéroise au 19ème siècle Médiathèque Donchery Samedi 13 décembre, 14h30 Entrée libre

Présentation, rencontre et signature avec Yannick Doladille, auteur du roman « Madame Bonnefoy : les ardoises du temps » à 14h30 à la médiathèque de Donchery.

Dans les Ardennes du XIXe siècle, une institutrice se dresse face à la fatalité de sa condition.

Elle est née en 1836 à Donchery et s’appelle Elisabeth Aimée Philomène Chaumont.

Remontant les pas de son ancêtre, Yannick Doladille nous propose un roman mêlant fiction, fresque historique et mémoire familiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T18:00:00.000+01:00

0324532182

Médiathèque 18 rue Jean Jaurès 08350 Donchery Donchery 08350 Ardennes