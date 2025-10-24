Sur les traces et indices des animaux du bocage La Chapelle-Neuve

Sur les traces et indices des animaux du bocage La Chapelle-Neuve vendredi 24 octobre 2025.

Sur les traces et indices des animaux du bocage

5 Hent an Dachenn Sport La Chapelle-Neuve Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Souvent discrète, la faune sauvage est pourtant toute proche de nous sans que nous nous en doutions. Alors, lorsque l’on apprend à regarder, les indices deviennent évidence là une empreinte, un terrier, ici une noisette entamée, et là encore une plumée ! Venez découvrir la nature de plus près ! .

5 Hent an Dachenn Sport La Chapelle-Neuve 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sur les traces et indices des animaux du bocage La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol