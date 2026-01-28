Sur les traces et indices des animaux du bocage Maison de l’estuaire Plourivo

Sur les traces et indices des animaux du bocage

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Souvent discrète, la faune sauvage est pourtant toute proche de nous sans que nous nous en doutions. Alors, lorsque l’on apprend à regarder, les indices deviennent évidence là une empreinte, un terrier, ici une noisette entamée, et là encore une plume ! Venez découvrir la nature de plus près ! .

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

