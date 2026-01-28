Sur les traces et indices des animaux du bocage Maison de l’estuaire Plourivo
Sur les traces et indices des animaux du bocage Maison de l’estuaire Plourivo mardi 24 février 2026.
Sur les traces et indices des animaux du bocage
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Souvent discrète, la faune sauvage est pourtant toute proche de nous sans que nous nous en doutions. Alors, lorsque l’on apprend à regarder, les indices deviennent évidence là une empreinte, un terrier, ici une noisette entamée, et là encore une plume ! Venez découvrir la nature de plus près ! .
Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sur les traces et indices des animaux du bocage Plourivo a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol