Sur les traces et indices du monde sauvage enquête autour de la vie sauvage Passonfontaine

Sur les traces et indices du monde sauvage enquête autour de la vie sauvage Passonfontaine vendredi 10 juillet 2026.

Sur les traces et indices du monde sauvage enquête autour de la vie sauvage

Tourbières de Passonfontaine et de Longemaison Passonfontaine Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Partez sur les traces de la faune sauvage ! Lors de cette sortie, devenez un véritable enquêteur naturaliste en apprenant à décrypter les indices laissés par les animaux empreintes fraîches, chants caractéristiques, plumes colorées ou encore crottes révélatrices.
Ces témoignages discrets vous dévoileront les secrets et les habitudes de nos voisins à poils et à plumes. Inscription obligatoire.   .

Tourbières de Passonfontaine et de Longemaison Passonfontaine 25690 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les traces et indices du monde sauvage enquête autour de la vie sauvage

L’événement Sur les traces et indices du monde sauvage enquête autour de la vie sauvage Passonfontaine a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

À voir aussi à Passonfontaine (Doubs)