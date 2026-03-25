Sur les traces et indices du monde sauvage enquête autour de la vie sauvage

Tourbières de Passonfontaine et de Longemaison Passonfontaine Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Partez sur les traces de la faune sauvage ! Lors de cette sortie, devenez un véritable enquêteur naturaliste en apprenant à décrypter les indices laissés par les animaux empreintes fraîches, chants caractéristiques, plumes colorées ou encore crottes révélatrices.

Ces témoignages discrets vous dévoileront les secrets et les habitudes de nos voisins à poils et à plumes. Inscription obligatoire. .

Tourbières de Passonfontaine et de Longemaison Passonfontaine 25690 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99

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English : Sur les traces et indices du monde sauvage enquête autour de la vie sauvage

L’événement Sur les traces et indices du monde sauvage enquête autour de la vie sauvage Passonfontaine a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS