Sur les Z’Ondes du Zèbre -Journée Internationale de la Francophonie Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Sur les Z’Ondes du Zèbre -Journée Internationale de la Francophonie

Centre Culturel Jean Gagnant
7 Avenue Jean Gagnant
Limoges
Haute-Vienne

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Les Francophonies Des écritures à la scène, pôle de ces créations francophones, vous donnent rendez-vous pour célébrer la francophonie et découvrir de nouvelles écritures contemporaines.

Émission radiophonique.

Par ex7.direct diffusée sur Beaub’FM et Cult.news

Entre interviews d’artistes et chroniques décalées, cette émission spéciale réunira les auteurs Yacine Benyacoub et Israël Nzila dont nous découvrirons ensuite les textes en lecture et les autrices en résidence à la Maison des auteurs·rices des Francophonies, Merveille Biangani Makessi et Djhamidi Bond. L’invité musical Sébastien Chadelaud (Backroom Ceremony) présentera son nouvel album.

Gratuit sur réservation.

Hélène de la Librairie Tartinerie de Sarrant et Nicolas du food truck Crepe’n roll vous accompagneront durant tout l’évènement dès 15h30. .

Centre Culturel Jean Gagnant
7 Avenue Jean Gagnant
Limoges 87000
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 55 10 90 16

