« Sur Marcela Delpastre », causerie de Jan dau Melhau Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

« Sur Marcela Delpastre », causerie de Jan dau Melhau Jeudi 16 octobre, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Centenaire Marcelle Delpastre : rencontre

« Sur Marcela Delpastre », causerie de Jan dau Melhau

Ami de Marcelle Delpastre qu’elle institua son héritier et éditeur d’une grande partie de son œuvre, Jan dau Melhau évoquera la vie et l’oeuvre de Marcelle Delpastre, émaillant sa causerie de nombreuses citations.

Lieu : Espace Bordeaux et l’Aquitaine – 2 ème étage

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Rencontre avec Jan dau Melhau occitan Marcelle Delpastre

