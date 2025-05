SUR MÉNAGES PIÈCE DE THÉÂTRE – LA MENARDIERE Bérat, 7 juin 2025 20:30, Bérat.

Et si lui insistait par amour pour elle ?

Elle et lui sont comédiens et en ménage.

Lui insiste pour jouer avec elle La Paix chez soi de Georges Courteline et Le Pain de ménage de Jules Renard.

Elle est franchement réticente trouvant que la représentation des femmes dans ces deux oeuvres de la Belle Epoque est totalement dépassée.

Elle ne comprend pas l’obstination de son compagnon à vouloir perpétrer des clichés éculés sur les couples. .

LA MENARDIERE 84 Route de Gratens

Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie reservation.menardiere.berat@gmail.com

English :

What if he insisted out of love for her?

German :

Was, wenn er aus Liebe zu ihr darauf bestand?

Italiano :

E se avesse insistito perché la amava?

Espanol :

¿Y si insistió porque la quería?

