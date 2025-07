Sur tes traces – Gurshad Shaheman & Dany Boudreault – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

9 € à 25 €

Théâtre. Deux artistes, trois continents, deux enfances aux antipodes, et une amitié pour relier les failles. Avec « Sur tes traces », l’Iranien Gurshad Shaheman et le Canadien Dany Boudreault tissent un double portrait saisissant d’humanité, de mémoire et de désir. Et si l’on confiait à un ami la mission de raconter notre propre vie?? Dans « Sur tes traces », Gurshad Shaheman et Dany Boudreault s’offrent en miroir, chacun enquêtant sur l’autre, au fil de voyages entre Iran, Québec, France et Turquie. De cette odyssée intime naît un portrait croisé en forme de puzzle sensible et politique. Sur scène, deux récits simultanés, deux casques, deux canaux. Chaque spectateur ou spectatrice choisit sa trajectoire et crée ainsi sa propre narration, son propre spectacle. Entre témoignages, autofiction et performance, les voix s’élèvent et les gestes du quotidien deviennent autant de métaphores du souvenir. Dans ce dispositif d’écoute singulier, c’est notre capacité à accueillir l’altérité qui est mise à l’épreuve – avec délicatesse, humour et poésie. Un spectacle nécessaire, autant qu’un acte de confiance. Durée : 2h15 Langage cru. Représentations :Mercredi 26 et jeudi 27 novembre 2025 à 20h Rencontre avec l’équipe artistique mercredi 26 novembre à l’issue de la représentation.

