Sur un air de guinguette
Rue Joseph Saint André
Boucau
samedi 20 septembre 2025

Rue Joseph Saint André Parc Peloste Boucau Pyrénées-Atlantiques

Après une année d’interruption, La Boucalaise réitérer cet événement festif et compte bien surprendre le public pour un retour en force !

Des jeux pour les enfants et de nombreux lots à gagner seront proposés tout au long de l’après-midi . Le groupe Les Marchands de Bonheur animera la soirée avec un répertoire varié, garantissant une ambiance festive et dansante pour petits et grands.

Un espace restauration et buvette sera également sur place. .

