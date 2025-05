Sur un air d’Italie – Marignane, 13 juin 2025 07:00, Marignane.

Bouches-du-Rhône

Sur un air d’Italie Du vendredi 13 au dimanche 15 juin 2025. Cours Mirabeau Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-13

Un air d’Italie à Marignane !

La Ville, en partenariat avec l’association Comité de jumelage Ravanusa, vous propose de vous dépayser en organisant un marché aux couleurs, saveurs et parfums italiens.

.

Cours Mirabeau

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50 animation@ville-marignane.fr

English :

A taste of Italy in Marignane!

The town of Marignane, in partnership with the Comité de jumelage Ravanusa association, is offering you a change of scene with a market featuring Italian colors, flavors and aromas.

German :

Ein Hauch von Italien in Marignane!

Die Stadt bietet Ihnen in Partnerschaft mit dem Verein Comité de jumelage Ravanusa einen Tapetenwechsel an, indem sie einen Markt mit italienischen Farben, Geschmäckern und Düften organisiert.

Italiano :

Un assaggio d’Italia a Marignane!

Il Comune di Marignane, in collaborazione con il Comitato di Gemellaggio di Ravanusa, vi offre un cambiamento di scena con un mercato dai colori, sapori e aromi italiani.

Espanol :

El sabor de Italia en Marignane

El Ayuntamiento de Marignane, en colaboración con el Comité de Hermanamiento de Ravanusa, le propone cambiar de aires con un mercado de colores, sabores y aromas italianos.

L’événement Sur un air d’Italie Marignane a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme de Marignane