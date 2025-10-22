SUR UN AIR D’ITALIE Square du Général Charles de Gaulle Toulouse

La ville rose accueille, au coeur du centre-ville la 10e édition du village italien !

Un voyage oenogastronomique à l’ effigie de l’authenticité des produits artisanaux.

Une quinzaine d’exposants italiens vous font voyager du Nord au Sud du Bel Paese , en passant par les îles. Plusieurs régions sont représentées, prêtes à vous faire découvrir leurs spécialités culinaires. Et il y en aura pour tous les goûts, du sucré au salé !

Quelques plaisirs gourmands les amaretti, chocolats et panettoni du Piémont, les délices des Pouilles, les truffes d’Alba, la charcuterie de la Sicile (jambon de cochon noir), ainsi qu’un panel de ses produits sucrés et à la pistache de Bronte, les produits de la Sardaigne. Les fromages affinés au vin, à la paille et aux herbes de la Lombardie, l’incontournable Parmigiano Reggiano Bio de l’Emilie-Romagne, les liqueurs de la Côte Amalfitaine.

Cette 10e édition est aussi l’occasion de valoriser le secteur mode et accessoires avec des sacs, ceintures, et accessoires en véritable cuir de la Campanie, écharpes et foulards en soie et laine, objets et bijoux réalisés avec le véritable verre de Murano, ou bien en cuivre et pierres naturelles. .

+33 4 91 90 81 17 info@ccif-marseille.com

English :

In the heart of the city center, the Pink City welcomes the 10th edition of the Italian Village!

An enogastronomic journey in the image of authentic artisanal products.

German :

In der Rosenstadt findet im Herzen des Stadtzentrums die 10. Ausgabe des italienischen Dorfes statt!

Eine önogastronomische Reise, auf der die Authentizität der handwerklichen Produkte im Mittelpunkt steht.

Italiano :

Nel cuore del centro cittadino, la Città Rosa ospita la decima edizione dell’Italian Village!

Un percorso enogastronomico che celebra l’autenticità dei prodotti artigianali.

Espanol :

En pleno centro de la ciudad, la Ciudad Rosa acoge la 10ª edición de la Villa Italiana

Es un viaje enogastronómico que celebra la autenticidad de los productos artesanales.

