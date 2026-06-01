Sur un éperon rocheux chargé d’histoire, suivez les archéologues au cœur d’une abbaye fortifiée mérovingienne., Rue de Chèvremont 96, 4051 Vaux-sous-Chèvremont, Chaudfontaine

Sur un éperon rocheux chargé d’histoire, suivez les archéologues au cœur d’une abbaye fortifiée mérovingienne. 12 – 14 juin Rue de Chèvremont 96, 4051 Vaux-sous-Chèvremont Liège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

L’abbaye fortifiée de Chèvremont

Implanté sur un éperon rocheux, le site de Chèvremont bénéficie d’une vue étendue sur la vallée mosane. Cette position stratégique explique son occupation dès la fin du 7e s., probablement par les Pippinides, ancêtres de Charlemagne. Le lieu fortifié accueille alors une abbaye et, sans doute, une résidence aristocratique. Devenu un foyer de révolte menaçant la jeune principauté de Liège, le site est détruit en 987 sur ordre de Notger. Les premières investigations ont livré des informations essentielles sur l’occupation du site, enrichies par des recherches archéologiques récentes. Les archéologues en charge des fouilles vous guideront dans les vestiges médiévaux. Trois ateliers de découvertes seront aussi au programme.

Visites guidées : ven., sam. et dim. à 10h, 13h30 et 15h30 (1h30) / Animations (tt public) : atelier de dendrochronologie, ven. à 14h ; atelier d’anthropologie biologique, sam. à 14h ; atelier d’étude céramique, dim. à 14h.

Rue de Chèvremont 96, 4051 Vaux-sous-Chèvremont Rue de Chèvremont 96, 4051 Vaux-sous-Chèvremont Chaudfontaine 4051 Liège Liège

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