Sur un petit air d’accordéon avec Maya Ribérac
Sur un petit air d’accordéon avec Maya Ribérac vendredi 19 décembre 2025.
Sur un petit air d’accordéon avec Maya
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Sur un petit air d’accordéon avec Maya animation musicale autour d’un chocolat chauf offert
A la Médiathèque de Ribérac dès 10h
Plus d’informations au 05 53 92 52 20
Sur un petit air d’accordéon avec Maya animation musicale autour d’un chocolat chauf offert
A la Médiathèque de Ribérac dès 10h
Plus d’informations au 05 53 92 52 20 .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
English : Sur un petit air d’accordéon avec Maya
Accordion music with Maya: musical entertainment and complimentary hot chocolate
At the Ribérac Médiathèque from 10 a.m
Further information on 05 53 92 52 20
German : Sur un petit air d’accordéon avec Maya
Auf einer kleinen Akkordeonmelodie mit Maya: musikalische Unterhaltung bei einer kostenlosen heißen Schokolade
In der Mediathek von Ribérac ab 10 Uhr
Weitere Informationen unter 05 53 92 52 20
Italiano :
Musica di fisarmonica con Maya: intrattenimento musicale e cioccolata calda gratuita
Presso la biblioteca multimediale di Ribérac dalle ore 10.00
Ulteriori informazioni al numero 05 53 92 52 20
Espanol : Sur un petit air d’accordéon avec Maya
Música de acordeón con Maya: animación musical y chocolate caliente gratuito
En la mediateca de Ribérac a partir de las 10 h
Más información en el 05 53 92 52 20
L’événement Sur un petit air d’accordéon avec Maya Ribérac a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne