Sur un petit air d’accordéon avec Maya Ribérac

Sur un petit air d'accordéon avec Maya

Sur un petit air d’accordéon avec Maya Ribérac vendredi 19 décembre 2025.

Sur un petit air d’accordéon avec Maya

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

Sur un petit air d’accordéon avec Maya animation musicale autour d’un chocolat chauf offert
A la Médiathèque de Ribérac dès 10h
Plus d’informations au 05 53 92 52 20
Sur un petit air d’accordéon avec Maya animation musicale autour d’un chocolat chauf offert
A la Médiathèque de Ribérac dès 10h
Plus d’informations au 05 53 92 52 20   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

English : Sur un petit air d’accordéon avec Maya

Accordion music with Maya: musical entertainment and complimentary hot chocolate
At the Ribérac Médiathèque from 10 a.m
Further information on 05 53 92 52 20

German : Sur un petit air d’accordéon avec Maya

Auf einer kleinen Akkordeonmelodie mit Maya: musikalische Unterhaltung bei einer kostenlosen heißen Schokolade
In der Mediathek von Ribérac ab 10 Uhr
Weitere Informationen unter 05 53 92 52 20

Italiano :

Musica di fisarmonica con Maya: intrattenimento musicale e cioccolata calda gratuita
Presso la biblioteca multimediale di Ribérac dalle ore 10.00
Ulteriori informazioni al numero 05 53 92 52 20

Espanol : Sur un petit air d’accordéon avec Maya

Música de acordeón con Maya: animación musical y chocolate caliente gratuito
En la mediateca de Ribérac a partir de las 10 h
Más información en el 05 53 92 52 20

L’événement Sur un petit air d’accordéon avec Maya Ribérac a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne