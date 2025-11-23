Sur un petit air d’accordéon avec Maya Ribérac

Sur un petit air d’accordéon avec Maya

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Sur un petit air d’accordéon avec Maya animation musicale autour d’un chocolat chauf offert

A la Médiathèque de Ribérac dès 10h

Plus d’informations au 05 53 92 52 20

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English : Sur un petit air d’accordéon avec Maya

Accordion music with Maya: musical entertainment and complimentary hot chocolate

At the Ribérac Médiathèque from 10 a.m

Further information on 05 53 92 52 20

German : Sur un petit air d’accordéon avec Maya

Auf einer kleinen Akkordeonmelodie mit Maya: musikalische Unterhaltung bei einer kostenlosen heißen Schokolade

In der Mediathek von Ribérac ab 10 Uhr

Weitere Informationen unter 05 53 92 52 20

Italiano :

Musica di fisarmonica con Maya: intrattenimento musicale e cioccolata calda gratuita

Presso la biblioteca multimediale di Ribérac dalle ore 10.00

Ulteriori informazioni al numero 05 53 92 52 20

Espanol : Sur un petit air d’accordéon avec Maya

Música de acordeón con Maya: animación musical y chocolate caliente gratuito

En la mediateca de Ribérac a partir de las 10 h

Más información en el 05 53 92 52 20

