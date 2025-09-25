Surcouf Compagnie Sacékripa Espace vert Vezins

Surcouf Compagnie Sacékripa

Espace vert Base de Loisirs de La Coulée des Douves Vezins Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Saison culturelle ITINERANCES

La vie n’est pas un long fleuve tranquille !

Deux hommes arrivent au rythme de l’eau, sur l’eau. Ils arrivent de loin, peut-être depuis longtemps. Ils approchent un radeau stable et petit, mais suffisant, s’il flotte jusqu’au bout, jusqu’au salut final.

À bord d’une barque de fortune, le duo de navigateurs nous parle de l’instabilité des relations et de la vie. Et quand tout vacille, le cirque fait son entrée. Dans une grande humanité, drôle et complice, chacun des deux protagonistes témoigne du besoin de garder le cap, de s’accrocher et de se soutenir.

Surcouf, c’est du cirque, du risque, de l’humidité et une grande humanité.

De et par Mickael Le Guen et Benjamin De Matteis.

Coproduction Festival Plein Cirque, Theater op de Markt, Mairie de Muzillac, ARTO, Ville de Saint Herblain Théâtre Onyx, Ville de Pont l’Abbé F.A.D.O.C, La Grainerie Fabrique des Arts du Cirque et de L’Itinérance Subventions DRAC Occitanie, Région Occitanie, Conseil Départemental de la Haute Garonne, Ville de Toulouse.

​

Réservations conseillées

– par téléphone 02 41 65 13 58

– par mail billetterie@jardindeverre.fr

– en ligne www.jardindeverre.fr

– sur place dans la limite des places disponibles .

Espace vert Base de Loisirs de La Coulée des Douves Vezins 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

