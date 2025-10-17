Surélévation d’une maison individuelle à Crolles Centre bourg Crolles

Surélévation d’une maison individuelle à Crolles Vendredi 17 octobre, 17h00 Centre bourg Isère

Visite groupée // Surélévation bois d’une maison à Crolles.

Vendredi 17 octobre 2025

De 17h à 19h

38140 Crolles (adresse précise communiquée après inscription)

15 visiteurs maximum

Description de l’évènement :

Les propriétaires, l’architecte et le charpentier du projet et en partenariat avec Fibois Isère, vous propose une visite d’une surélévation en ossature bois et sarking d’un maison.

À découvrir sur place :

– Démarche de surélévation en bois

– Possibilité d’agrandir son habitat avec la solution bois

Centre bourg 38920 Crolles Crolles 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

©Fantin Ravel photographe