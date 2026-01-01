Suresnes : 8e édition du Festival du Film musical

Dans la foulée de Vivaldi et moi de Damina Michielleto, permettant de plonger dans une reconstitution de la Venise du XVIIIe siècle, diffusé en ouverture le mardi 27 janvier à 20h30, le festival propose cette année un florilège d’avant-premières : Love on trial de Kôji Fukada, Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M Unkovski, Nous l’orchestre de Philippe Béziat, ou encore La lumière ne meurt jamais de Lauri Matti Parppei. Toutes des pépites japonaises, norvégiennes, macédoniennes, françaises ou italiennes, prévues pour une sortie courant 2026 illustrant la diversité cosmopolite de ce festival. Tout comme l’inédit My way, de Thierry Teston et Lisa Azuelos, qui ne sera diffusé qu’à Suresnes avant de rejoindre la plateforme Canal +.

A l’affiche cette année également, plusieurs grands classiques traversant les époques et les générations : Mariage Royal de Stanley Donen (1952), La Boum de Claude Pinoteau (1980), Coup de coeur de Francis Ford Coppola (1982), La Bohème de Luigi Comencini (1988) ou encore Bohemian rhapsody de Bryan Singer (2018) sous forme de karaoké. Et parce que la musique se décline à tous les rythmes, les amateurs de blues pourront se délecter du film Sur un air de blues de Craig Brewer, les fans d’opéra se réjouiront du Ludovic de René Letzgus sur les traces du baryton Ludovic Tézier, tandis que les accros du jazz craqueront sur Soundtrack to a coup d’état de Johan Grimonprez, qui dénonce l’instrumentalisation de la musique en plein contexte de guerre froide.

Comme tous les ans, le Capitole proposera des événements qui font désormais partie de l’ADN de ce festival : présence du réalisateur lors de la projection de son film (Thierry Teston pour My way et Philippe Béziat pour Nous l’orchestre), prestations musicales ou chorégraphiques des élèves de l’Ecole des Arts de Suresnes, ciné-brioche et atelier d’éveil musical pour les plus petits avant la projection de Macpat le chat chanteur sous un format de 40mn adapté aux enfants de 3 ans. Et bien sûr le film surprise du dimanche soir en clôture, qui propose aux spectateurs une expérience inédite : aller au cinéma sans savoir quel film sera projeté.

20 films, 5 avant-premières, des rencontres, des animations, des ateliers d’éveil, la traditionnelle compétition de courts métrages… Mais aussi un film inédit que l’on ne pourra découvrir sur grand écran qu’à Suresnes… L’édition 2026, où la musique est le fil rouge, s’annonce encore un grand cru.

Du mardi 27 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

payant

Tarif festival : De 5,50 à 7,40 euros

Ciné goûters : 4,80 euros enfants 5,80 euros adultes

Pass festival 25 euros les 4 places Cartes UGC illimitées et Gaumont Le Pass acceptées.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-27T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-02T00:59:59+01:00

Date(s) :



https://www.suresnes.fr/festival-du-film-musical/ +33147724242



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

