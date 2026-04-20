Fréhel

Surf pour tous·tes

Plage de l’Anse du Croc Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’évenement inclusif breton

Baptêmes sport, nature & culture

Village animations

Sport

• Baptême Surf

• Kayak

• Longe-côte

• Voile

• Tir laser

• Beach tennis

• Escalade

• Cyclos adaptés

• Foot en marchant

Bien-être

• Démo Fablab MHK

• Espace lecture

• Yoga

• Vélo à Smoothie

• Stand SNSM

• Stand MAÏF

• Restauration

NATURE

• Découvertes dunes

• Récolte des déchets

• Jeux buissonniers

• Fresque océane

CULTURE

• Chants et chorale

• Initiation théâtre et spectacle

• Construction cerf-volant

• Atelier égalités

• Land Art

• Concerts .

Plage de l’Anse du Croc Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 79 89 44

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English :

L’événement Surf pour tous·tes Fréhel a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme