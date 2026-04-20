Surf pour tous·tes Fréhel
Surf pour tous·tes Fréhel samedi 6 juin 2026.
Fréhel
Surf pour tous·tes
Plage de l’Anse du Croc Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’évenement inclusif breton
Baptêmes sport, nature & culture
Village animations
Sport
• Baptême Surf
• Kayak
• Longe-côte
• Voile
• Tir laser
• Beach tennis
• Escalade
• Cyclos adaptés
• Foot en marchant
Bien-être
• Démo Fablab MHK
• Espace lecture
• Yoga
• Vélo à Smoothie
• Stand SNSM
• Stand MAÏF
• Restauration
NATURE
• Découvertes dunes
• Récolte des déchets
• Jeux buissonniers
• Fresque océane
CULTURE
• Chants et chorale
• Initiation théâtre et spectacle
• Construction cerf-volant
• Atelier égalités
• Land Art
• Concerts .
Plage de l’Anse du Croc Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 79 89 44
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English :
L’événement Surf pour tous·tes Fréhel a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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