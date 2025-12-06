Surf ton cycle Au fil d’Ariane Saint-Vincent-de-Tyrosse
Surf ton cycle Au fil d'Ariane Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 6 décembre 2025.
Au fil d'Ariane 65 Rue de Casablanca Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Apprendre à surfer la vague de son cycle menstruel.
Un atelier de compréhension et de pratique autour du cycle menstruel anatomie, variations hormonales, gestion de l’énergie, lien avec l’humeur, l’alimentation et l’activité physique.
Entre apports théoriques et travaux pratiques, participez à un vrai moment d’échange et de partages entre femmes animé par nos professionnelles de santé:
Marion Gaubert Psychologue
Marion Godefroy Sage-Femme
Eva Merle Diététicienne
Au programme
“Frise collaborative”
Anatomie et présentation de la pochette des protections périodiques
Comprendre son cycle les différentes phases et le “jeu des hormones”
Énergie du cycle métaphore du surf
Sport et nutrition selon les phases du cycle
Clôture poétique .
Learn to ride the wave of your menstrual cycle.
A workshop on understanding and practicing the menstrual cycle: anatomy, hormonal variations, energy management, links with mood, diet and physical activity.
