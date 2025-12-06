Surf ton cycle Au fil d’Ariane Saint-Vincent-de-Tyrosse

Surf ton cycle

Au fil d’Ariane 65 Rue de Casablanca Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Apprendre à surfer la vague de son cycle menstruel.

Un atelier de compréhension et de pratique autour du cycle menstruel anatomie, variations hormonales, gestion de l’énergie, lien avec l’humeur, l’alimentation et l’activité physique.

Entre apports théoriques et travaux pratiques, participez à un vrai moment d’échange et de partages entre femmes animé par nos professionnelles de santé:

Marion Gaubert Psychologue

Marion Godefroy Sage-Femme

Eva Merle Diététicienne

Au programme

“Frise collaborative”

Anatomie et présentation de la pochette des protections périodiques

Comprendre son cycle les différentes phases et le “jeu des hormones”

Énergie du cycle métaphore du surf

Sport et nutrition selon les phases du cycle

Clôture poétique .

Au fil d’Ariane 65 Rue de Casablanca Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@cpts-csl.fr

English : Surf ton cycle

Learn to ride the wave of your menstrual cycle.

A workshop on understanding and practicing the menstrual cycle: anatomy, hormonal variations, energy management, links with mood, diet and physical activity.

