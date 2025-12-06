Surf ton cycle AU FIL D’ARIANE Saint-Vincent-de-Tyrosse

Surf ton cycle

Surf ton cycle

AU FIL D'ARIANE 65 Rue de Casablanca Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

L’atelier Surf Ton Cycle est destiné aux femmes désieurses d’en apprendre plus sur le corps et de se comprendre ! Ils te permettent de mieux appréhender ton cycle saut d’humeur, craquage alimentaire, douleurs inexpliquées! De vrais moments d’échanges et de partages entre femmes.

Animée par des professionnels de santé (Sage femme, psychologue, diététicienne)

“Frise collaborative”

Anatomie et présentation de la pochette des protections périodiques

Comprendre son cycle les différentes phases et le “jeu des hormones”

Énergie du cycle métaphore du surf

Sport et nutrition selon les phases du cycle

Clôture poétique .

The Surf Ton Cycle workshop is designed for women who want to learn more about their bodies and understand themselves! They help you get to grips with your cycle: mood swings, food cravings, unexplained aches and pains! Real moments of exchange and sharing between women.

