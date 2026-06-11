Surface de Danse Sainte-Marguerite-de-Carrouges

Sainte-Marguerite-de-Carrouges

Surface de Danse

place de l’église Sainte-Marguerite-de-Carrouges Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

Les 10 et 11 juillet prochains, Surface de Danse vous propose de vivre une expérience unique et enrichissante, centrée sur la danse. Cet événement se déroulera dans des lieux de patrimoine remarquables du département de l’Orne, offrant ainsi une occasion idéale pour célébrer la danse tout en découvrant la richesse du territoire ornais. Nous avons hâte de vous y accueillir !

– Vendredi 10 juillet Moulin de Crochet, St-Martin-L’Aiguillon (61320)

17h Spectacle jeune public À l’air libre

Compagnies Atmen & Vocal Illimited Françoise Tartinville & Guylaine Cosseron

Danse et chant Durée 30 minutes

De 6 mois à 7 ans

À l’air libre est une ode à la liberté, à la douceur et à la légèreté, née d’un besoin simple et essentiel de respirer avec le corps, avec la voix, avec le regard. Retrouver cette légèreté première que les tout-petits portent en eux si naturellement.

– Samedi 11 juillet Ste-Marie-la-Robert (61320)

10h-11h30 Randonnée-découverte

Aller-retour depuis la place de l’église

L’équipe municipale sera très heureuse de vous offrir le café après la marche et de mettre des tables et des bancs à disposition pour pique-niquer.

14h30-16h30 Atelier de danse avec Françoise Tartinville, chorégraphe et directrice artistique de CRAFT danse&+

RDV place de l’église

En préparation au bal participatif du soir, venez nombreux !

Tout public, aucun prérequis en danse n’est nécessaire.

17h Place de l’église départ vers le manoir et spectacles

. Déambulation vocale avec Guylaine Cosseron

. Et donc !

Compagnie C.LOY Cécile Loyer & Violaine Schwartz

Danse et théâtre Durée 40 minutes

Et donc ! interroge le thème de la transmission avec humour et délicatesse. La danseuse et la comédienne mènent la réflexion et nous entraînent dans une conférence chorégraphique ponctuée de portraits et de témoignages.

. a s s o m b r a ç ã o

Ametonyo Silva

Danse Durée 40 minutes

D’un corps traversé par les migrations, les langues et les souvenirs, le chorégraphe et danseur brésilien Ametonyo Silva invente une danse vibratoire portée par un rapport intense à la musique.

. About Love and Death

Version performative pour Surface de Danse

L’Anthracite Emmanuel Eggermont

Danse Durée 40 minutes

À la fois lyrique et tendre, ce solo d’une grande précision nous parle d’amour et de mort en convoquant l’élégance cocasse d’un Gene Kelly dansant sous la pluie ou la fougue syncopée d’une Joséphine Baker.

19h30 Repas partagé, amenez votre pique-nique et passez à la buvette !

20h30 Bal participatif, compagnie Atmen Françoise Tartinville

Jusqu’à minuit Soirée dansante

Dans le cadre des fêtes de juillet suite à Ste-Marguerite-de-Carrouges le 18 juillet

Avec le soutien de la mairie de Ste-Marie-la-Robert .

place de l’église Sainte-Marguerite-de-Carrouges 61320 Orne Normandie +33 6 45 74 24 48 craft.danse@gmail.com

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English : Surface de Danse

L’événement Surface de Danse Sainte-Marguerite-de-Carrouges a été mis à jour le 2026-06-11 par Flers agglo