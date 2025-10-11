Surfaces Les Halles en Commun Rennes

Surfaces Les Halles en Commun Rennes 11 – 26 octobre Ille-et-Vilaine

Une halle industrielle se transforme en lieu d’expérimentations artistiques.

À Rennes, une halle industrielle se métamorphose en terrain d’expérimentation artistique avec le projet Surfaces. 5 artistes et 25 diplômé·es de l’EESAB-site de Rennes investissent le lieu en transition et invitent à plonger dans leurs univers.

D’un côté, Une forme de politesse, exposition d’Aurélie Gravelat, François Perrodin, Carole Rivalin, Claude Rutault et Étienne Taburet, avec le soutien de Blandine Chavanne et Anne Dary.

De l’autre, Les Creux forment les montagnes, exposition des diplômé·es art, design et design graphique 2025 de l’EESAB-site de Rennes. Une exposition pour dresser le paysage de 5 années d’étude, de recherche et de création et préparer la suite. Sculpture patiemment assemblée, travail de recherche encore en cours, geste spontané sur le mur : les œuvres exposées sont autant des points d’arrivées que de nouveaux lieux de départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-26T19:00:00.000+01:00

Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine