Danse Surfaces sensibles’ Espace culturel du Grand Turc La Ferté Macé

Danse Surfaces sensibles’

Espace culturel du Grand Turc 8 rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Dans cette création, le corps devient terrain d’exploration d’une identité mise à l’épreuve par les normes et les apparences. Une quête intérieure face à l’écart entre soi et l’image de soi, dans une époque qui valorise la surface plus que la profondeur. Comment ne pas se perdre soi-même lorsque l’image, les conventions sociales, la volonté de plaire et de se fondre dans la masse prennent trop d’importance ?

Surfaces Sensibles, c’est l’histoire d’un corps qui, un jour, craque de ne jamais être lui. L’histoire d’un plongeon en lui-même. L’histoire de sa renaissance. Dans cette seconde pièce, Laura Mazeaud est accompagnée au plateau par Faustine Berardo à la voix et au chant.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté d’Agglomération Flers Agglo. .

