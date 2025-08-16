Danse Surfaces sensibles’ Espace culturel du Grand Turc La Ferté Macé
Danse Surfaces sensibles’ Espace culturel du Grand Turc La Ferté Macé mardi 20 janvier 2026.
Danse Surfaces sensibles’
Espace culturel du Grand Turc 8 rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 20:30:00
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Dans cette création, le corps devient terrain d’exploration d’une identité mise à l’épreuve par les normes et les apparences. Une quête intérieure face à l’écart entre soi et l’image de soi, dans une époque qui valorise la surface plus que la profondeur. Comment ne pas se perdre soi-même lorsque l’image, les conventions sociales, la volonté de plaire et de se fondre dans la masse prennent trop d’importance ?
Surfaces Sensibles, c’est l’histoire d’un corps qui, un jour, craque de ne jamais être lui. L’histoire d’un plongeon en lui-même. L’histoire de sa renaissance. Dans cette seconde pièce, Laura Mazeaud est accompagnée au plateau par Faustine Berardo à la voix et au chant.
Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté d’Agglomération Flers Agglo. .
Espace culturel du Grand Turc 8 rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79
