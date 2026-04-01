Surfer sur internet Médiathèque de Cognac Cognac
Surfer sur internet Médiathèque de Cognac Cognac mardi 7 avril 2026.
Cognac
Surfer sur internet
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-07 12:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10
Les conseillères numériques de Grand Cognac proposent deux ateliers pratiques et interactifs pour accompagner les jeunes dans leur usage du numérique.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
Grand Cognac’s digital advisors are offering two hands-on, interactive workshops to help young people make the most of digital technology.
L’événement Surfer sur internet Cognac a été mis à jour le 2025-11-24 par Destination Cognac
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