Surfer sur internet Médiathèque de Cognac Cognac

Cognac

Surfer sur internet

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10

Les conseillères numériques de Grand Cognac proposent deux ateliers pratiques et interactifs pour accompagner les jeunes dans leur usage du numérique.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

Grand Cognac’s digital advisors are offering two hands-on, interactive workshops to help young people make the most of digital technology.

L’événement Surfer sur internet Cognac a été mis à jour le 2025-11-24 par Destination Cognac