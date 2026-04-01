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Surfer sur internet Médiathèque de Cognac Cognac

Surfer sur internet Médiathèque de Cognac Cognac mardi 7 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Cognac

Adresse : 10 rue du minage

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : 2026-04-07T10:00:00

Fin : 2026-04-07T12:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cognac

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :
2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50  bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

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L’événement Surfer sur internet Cognac a été mis à jour le 2025-11-24 par Destination Cognac

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