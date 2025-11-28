Surfin’K La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Surfin’K

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 21:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

On agrège ici l’ancien et le moderne, la curiosité et l’authentique, le moche et le beau, en tous les cas, ce lieu nous parle.

Ca va swinguer avec Surfin’ K! Le trio interprète des musiques des années 50 en les réadaptant. Leur énergie est communicative vous vous lèverez pour danser… .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43

English :

Here we combine the ancient and the modern, the curious and the authentic, the ugly and the beautiful in short, this place speaks to us.

German :

Hier findet man das Alte und das Moderne, das Kuriose und das Authentische, das Hässliche und das Schöne, auf jeden Fall spricht dieser Ort zu uns.

Italiano :

È una miscela di antico e moderno, di curioso e autentico, di brutto e bello: in breve, è un luogo che ci parla.

Espanol :

Es una mezcla de lo antiguo y lo moderno, lo curioso y lo auténtico, lo feo y lo bello; en resumen, es un lugar que nos habla.

L’événement Surfin’K Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille