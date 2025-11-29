Surgères s’anime pour le Téléthon Surgères

Surgères s’anime pour le Téléthon

Centre ville Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

Parcours de marche, jeux, défis, surprises…

Centre ville Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15 mairie@ville-surgeres.fr

English :

Walking trails, games, challenges, surprises…

German :

Laufstrecken, Spiele, Herausforderungen, Überraschungen…

Italiano :

Percorsi a piedi, giochi, sfide, sorprese…

Espanol :

Rutas a pie, juegos, retos, sorpresas…

