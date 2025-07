Suricats Jazz band Jazz des années 20/30 Aix-en-Provence

Suricats Jazz band Jazz des années 20/30 Aix-en-Provence samedi 23 août 2025.

Suricats Jazz band Jazz des années 20/30

Samedi 23 août 2025 à 18h30 et à 19h30. Place d’Albertas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le jazz band Les Suricats, réuni autour du multi-instrumentiste Jean-François Bonnel, interprète le jazz indémodable, vivant et chaleureux des années 1920 / 1930.

Un répertoire varié et surprenant, entre chansons légères et gravité du blues, instrumentaux et vocaux, morceaux injustement oubliés et standards intemporels, privilégiant toujours la liberté d’improvisation.



Jean-François BONNEL, saxophones, guitare, saxhorn alto, arrangements

Maxime MERLIN, saxophones, guitare, vocal

José DOUTRE, batterie

Andréa KENGNE, vocal

Elise SUT, tuba

Marcel TETON, banjo, violon

Maryline FERRERO, piano .

Place d’Albertas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20

English :

The jazz band Les Suricats, led by multi-instrumentalist Jean-François Bonnel, plays the timeless, lively and warm jazz of the 1920s and 1930s.

German :

Die Jazzband Les Suricats, die sich um den Multiinstrumentalisten Jean-François Bonnel versammelt hat, interpretiert den zeitlosen, lebendigen und warmen Jazz der 1920er / 1930er Jahre.

Italiano :

Il gruppo jazz Les Suricats, guidato dal polistrumentista Jean-François Bonnel, suona l’intramontabile, vivace e caldo jazz degli anni Venti e Trenta.

Espanol :

El grupo de jazz Les Suricats, dirigido por el multiinstrumentista Jean-François Bonnel, interpreta el jazz intemporal, vivo y cálido de los años veinte y treinta.

L’événement Suricats Jazz band Jazz des années 20/30 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence