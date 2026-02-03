SURMOI Théâtre du Rond Point Valréas
SURMOI Théâtre du Rond Point Valréas vendredi 10 avril 2026.
SURMOI
Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:45:00
fin : 2026-04-10 21:45:00
Date(s) :
2026-04-10
SurMoi explore la révélation d’une personnalité exposée à son double ; ce
double qui nous épaule ou nous colle à la peau, ce double qu’on ne sera jamais, cet alter ego qui nous révèle en tant qu’êtres humains…
.
Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SurMoi explores the revelation of a personality exposed to its double
double that supports us or sticks to us, this double that we will never be, this alter ego that reveals us as human beings…
L’événement SURMOI Valréas a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes