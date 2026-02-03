SURMOI Théâtre du Rond Point Valréas

SURMOI

Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:45:00

fin : 2026-04-10 21:45:00

Date(s) :

2026-04-10

SurMoi explore la révélation d’une personnalité exposée à son double ; ce

double qui nous épaule ou nous colle à la peau, ce double qu’on ne sera jamais, cet alter ego qui nous révèle en tant qu’êtres humains…

.

Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

SurMoi explores the revelation of a personality exposed to its double

double that supports us or sticks to us, this double that we will never be, this alter ego that reveals us as human beings…

