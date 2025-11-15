Surprenant 7eme arrondissement

Surprenant 7eme arrondissement samedi 15 novembre 2025.

Laurine vous propose de partir à la découverte de ce coin de Paris, à la limite entre les 6e et 7e. Entre lieux cachés, faits divers et anecdotes amusantes, vous voyagerez dans le temps. On ne vous en dit pas plus, suivez la guide, vous ne le regretterez pas !

Le 7e arrondissement parisien est principalement célèbre pour ses magasins luxueux ainsi que ses incontournables monuments et musées. Au-delà de ce faste, il nous réserve bien des surprises !

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h30 à 16h15

Le samedi 15 novembre 2025

de 14h30 à 16h15

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes.

