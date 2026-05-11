Surprenant Orve Orve
Surprenant Orve Orve mardi 18 août 2026.
Orve
Surprenant Orve
Orve Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18 22:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Laissez la magie vous surprendre lors d’une déambulation à travers les rues du village d’Orve. Vous assisterez à un spectacle haut en couleur tout en découvrant le patrimoine caché de ce village. .
Orve 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Surprenant Orve
L’événement Surprenant Orve Orve a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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