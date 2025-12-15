Surprenante Lombardie Lombardie – Italie Milan

Surprenante Lombardie 16 – 23 mai 2026 Lombardie – Italie Milan

Au prix du voyage, il faudra ajouter un chèque de 20€ à l’ordre du comité de jumelage Italie si les gens qui s’inscrivent ne sont pas adhérents. S’ils sont adhérents à un autre comité : un chèque de 10€ suffira

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2026-05-16T11:50:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T08:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le voyage se fera par Air France : Bordeaux-Paris, Paris-Milan (aller-retour dans les mêmes conditions), notre compagnie nationale nous ayant fait des prix pendant la période du 16 au 23 mai. Bien sûr, des sites incontournables seront visités : la Cathédrale de Milan et les Iles Borromées (Isola Bella et Isola Madre), mais également la Scala et son Musée, la pinacothèque de Brera, le cimetière monumental de la plus grande ville de Lombardie où sont enterrés de très grands noms de l’art italien dont Leopardi. Une dégustation est prévue à Borgomanero dans un domaine viticole : deux vins DOC accompagnés de gorgonzola et de charcuterie.

Nous nous rendrons ensuite à Pavie pour visiter la Chartreuse, le Musée d’histoire de la chaussure . Crémone nous recevra ensuite. Nous assisterons à la fabrication d’un violon dans l’atelier d’un luthier où nous écouterons un concert de 30 minutes. À Sabionetta, un guide nous parlera du théâtre antique et du palais ducal.

À Lenno sur le lac de Côme, nous visiterons la villa Balbianello ; nous poursuivrons vers Tremezzo d’où nous traverserons le lac en bateau pour nous rendre à Bellaggio que nous visiterons sous la houlette d’un guide local. Nous reviendrons vers Tremezzo où la villa Carlotta et ses jardins nous accueilleront. Pour finir, nous retournerons à Milan où nous attend la Biblioteca Ambrosiana, nous terminerons notre séjour par une mini-croisière sur le Navigli et nous retournerons vers le centre, notamment au marché central où nous pourrons nous restaurer dans les divers stands du marché qui offrent des spécialités locales.

Pour 20 personnes : chambre seule : 2 345€, chambre double 2 074€

Pour 25 personnes : chambre seule : 2 218€, chambre double 1 938€

Pour 30 personnes : chambre seule : 2 148€, chambre double 1 868€

Payable en 4 chèques, si la participation au voyage est confirmée en novembre.

Lombardie – Italie Milan

Un séjour de 8 jours organisé par la section Italie du Comité de Jumelage dans des lieux connus et inconnus de cette région d’Italie