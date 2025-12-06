Surprenants instruments : les cordes qui nous accordent Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Surprenants instruments : les cordes qui nous accordent

samedi 6 décembre 2025.

Dans le cadre de Monte le Son consacré cette année aux instruments insolites, la bibliothèque Germaine Tillion accueille la Raj Academy pour un concert de sarangi, instrument indien très ancien, père des instruments à corde. Les musiciens nous expliqueront également le rapport de cette musique avec la spiritualité, l’instrument étant utilisé aussi pour la méditation.

Connaissez-vous le sarangi ? à moins d’être expert en histoire de la musique indienne…sûrement pas ! Cet instrument très ancien nous revient grâce à la Raj Academy !

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

