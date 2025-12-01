Surprise Parvis de l’Eglise Luz-Saint-Sauveur

Surprise

Eh oui… tu ne rêves pas !

Le Père Noël fait une halte sur le parvis de l’église.

Son traîneau est prêt, les lutins aussi… et il t’attend pour partager un moment magique !

Alors ouvre grand les yeux et prépare ton plus beau sourire… Le Père Noël arrive !

> Tout public .

English :

You’re not dreaming!

Santa Claus makes a stop in front of the church.

His sleigh is ready, and so are his elves? and he’s waiting to share a magical moment with you!

So open your eyes wide and put on your best smile? Santa Claus is on his way!

German :

Ja, du träumst nicht!

Der Weihnachtsmann macht auf dem Vorplatz der Kirche Halt.

Sein Schlitten steht bereit, die Wichtel auch? und er wartet auf dich, um mit dir einen magischen Moment zu teilen!

Also mach die Augen auf und setz dein schönstes Lächeln auf? Der Weihnachtsmann kommt!

Italiano :

Non stai sognando!

Babbo Natale si ferma davanti alla chiesa.

La sua slitta è pronta, così come i suoi elfi, e sta aspettando di condividere un momento magico con voi!

Quindi aprite bene gli occhi e indossate il vostro sorriso migliore? Babbo Natale sta arrivando!

Espanol :

¡No estás soñando!

Santa está parando delante de la iglesia.

Su trineo está listo, al igual que sus elfos… ¡y te está esperando para compartir un momento mágico contigo!

Así que abre bien los ojos y pon tu mejor sonrisa? Papá Noel está al llegar

